Am Sonntag hat Ennsdorfs Bürgermeister Alfred Buchberger sein Amt zurückgelegt. Damit nimmt ein politisches Schwergewicht der SPÖ seinen Abschied, das in den letzten Jahrzehnten nicht nur seine Gemeinde, sondern auch den Bezirk mitgeprägt hat. Buchberger war ja auch Obmann des SPÖ-Gemeindevertreterverbandes und Vizeobmann des Gemeindedienstleistungsverbandes. In beiden Funktionen hat er nicht nur über den Kirchturm, sondern auch über Parteigrenzen hinweggeschaut und das Wohl aller Bürger und Bürgerinnen im Bezirk im Auge gehabt.

Buchberger war aber auch einer, der innerparteilich sein Herz nie zu einer Mördergrube gemacht hat, sondern sagte, was ihn störte – auch an der Bundes-SP. Uns Journalisten wird er wegen seiner oft kantigen Aussagen fehlen. Dass die Ennsdorfer mit seiner Arbeit zufrieden waren, bezeugen Wahlergebnisse jenseits der 60 Prozent. Die Fußstapfen, die Buchberger hinterlässt, sind große. Seinem Nachfolger Daniel Lachmayr kann man nur raten, herauszusteigen und einen neuen, eigenen Pfad zu beschreiten.

