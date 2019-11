Heiße Sommer mit wenig Niederschlag. Daran werden wir uns dank des Klimawandels wohl in Zukunft gewöhnen müssen. Auf die Gemeinden kommen daher einige Herausforderungen zu, denn bei der Trinkwasserversorgung stoßen manche schon jetzt an ihre Grenzen. Vor allem dann, wenn mit dem kostbaren Gut gleichzeitig Unmengen an privaten Pools befüllt werden wollen.

In Strengberg hat man bereits auf die neue Situation reagiert. In wenigen Tagen geht ein zusätzlicher Trinkwasserbrunnen ans Netz, der weitere Wasserengpässe verhindern soll. In Behamberg geht man einen anderen Weg. Hier hat der Gemeinderat die Förderung von Regenwasserzisternen beschlossen. Man hofft, damit einen Anreiz zu schaffen, dass der Einbau von Zisternen beim Hausbau künftig zur Selbstverständlichkeit wird. Ein wichtiger Schritt, der viele Nachahmer in anderen Gemeinden finden sollte. Denn um den Garten zu gießen oder das Auto zu waschen, braucht man wirklich kein Trinkwasser.