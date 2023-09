Zwei Fliegen, eine Klappe

2021 erwarb die Stadt Haag das Stefflbauer-Haus am Hauptplatz. Nun präsentierte man, wie das alte Gebäude wieder mit jungem Leben gefüllt werden soll. Hier entsteht ein Jugendzentrum.

Damit schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe. Fliege Nummer eins: Leerstand ist jeder Stadt, jeder Gemeinde ein Dorn in Auge. Flächen, die nicht genützt werden, sind gerade in Zeiten der Kritik an Verbauung keine schöne Sache. Werden sinnvolle Nutzungsmöglichkeiten gefunden, ist das ein Volltreffer.

Fliege Nummer zwei: Einen Jugendtreffpunkt in dieser Art gab es bis jetzt in Haag nicht. Daher wird hier nun eine Lücke mit neuem Leben gefüllt.

Allen Beteiligten ist ein guter Start mit vielen regelmäßigen Gästen zu wünschen. Dass die jungen Haagerinnen und Haager bei der Gestaltung der Wohnung bereits mit an Bord sind, spricht dafür, dass sie das Jugendzentrum auch wirklich als Treffpunkt annehmen möchten.