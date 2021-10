In der Vorwoche war es soweit: Die letzten Montage-Arbeiten an der Lärmschutzwand in Ennsdorf wurden abgeschlossen. Die acht Meter hohe und 1,2 Kilometer lange Wand soll nun die Anrainer vor Lärm schützen. Dabei kommen Kletterpflanzen, die für eine ganzjährige Begrünung sorgen, zum Einsatz. Diese verbrauchen einerseits CO 2 und sollen sich auch positiv auf die Feinstaub-Belastung auswirken. Die Vorteile seien daher nicht optischer und wirtschaftlicher, sondern auch ökologischer Natur. Damit zeigt sich, dass bei der Entscheidung der Ecoplus, auf diese Variante zu setzen, auch der Umweltschutz eine Rolle spielte.

Sollte sich die prognostizierte Haltbarkeit und der geringe Pflegebedarf tatsächlich bewahrheiten, ist in Ennsdorf etwas Besonderes gelungen: Denn mit einem größeren Lärmschutz-Bauprojekt noch Gutes für Umwelt- und Klima zu tun, ist ein seltenes Kunststück. Dadurch schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe.