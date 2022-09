Dass das politische Klima in Haag vergiftet ist, ist kein Geheimnis. Dass manche an der Arbeit von Bürgermeister Lukas Michlmayr kein gutes Haar lassen, ebenso. Versuche, mittels Fake-Mails einen Keil zwischen die verschiedenen Bünde der ÖVP zu treiben, sind aber selbst in Haag Wege, die man bisher noch nicht beschritten hat.

Wer auch immer hinter den unzähligen Mails steckt, die im Namen von aktuellen und ehemaligen ÖVP-Gemeinderäten an Medien und Politiker verschickt wurden, hat sich mit seiner Aktion jedenfalls kräftig verspekuliert. Der Schuss ist ziemlich nach hinten losgegangen. Die Tatsache, dass der Stadtchef seinen Führerschein abgeben musste, ist nach Auftauchen der Mails immer mehr in den Hintergrund geraten. Aus dem „Täter“ Michlmayr ist nun ein Opfer geworden. Einen größeren Gefallen hätte man ihm in dieser Situation gar nicht tun können.