Was für eine Saison! Dass nicht nur der richtige Sponsor, sondern auch Erfolge Flügel verleihen, dafür war die Haager Kletterin Jessica Pilz heuer das beste Beispiel. Mit zwei Weltcupsiegen und WM-Gold durfte sich die 21-Jährige über die mit Abstand erfolgreichste Saison ihrer Karriere freuen, die gleich aus mehrfacher Sicht bemerkenswert war.

Beeindruckend war vor allem die Konstanz, die Pilz die ganze Saison über an den Tag legte. Bei sieben Vorstieg-Weltcups stand die Wahl-Innsbruckerin sechsmal am Podest. Schlechteste Platzierung war ein vierter Rang. Dass sie aber nicht nur konstant gut klettert, sondern auch mit Erwartungsdruck umgehen kann, das hat Jessica Pilz bei der Heim-WM eindrucksvoll unter Beweis gestellt, wo sie sich zur vielumjubelten Weltmeisterin kürte.

Dass sie ihre Bestform überall auf der Welt abrufen kann, diesen Beweis hat Jessica Pilz in den letzten beiden Wochen in China erbracht. Dort, wo sie in der Vergangenheit nie wirklich gut zurechtkam, setzte sie der Saison das Sahnehäubchen auf. Ein ohnehin schon äußerst erfolgreiches Jahr noch mit einem Sieg zu beenden, das zeugt von einem richtig großen Champion. Chapeau!

