Tragödie statt Komödie

Am Hauptplatz wird derzeit die Komödie „Wie es euch gefällt“ gespielt. Am Donnerstag bekam der Haager Theatersommer aber Konkurrenz, denn bei der Gemeinderatssitzung wurde auch ein ganz besonderes Theater geboten.

Auslöser des unwürdigen Schauspiels war ein Dringlichkeitsantrag der Liste für Haag zur Sanierung des Gerichts. Da man wie beim Tierpark-Wirtschaftshof Hinweise auf einen schweren Betrug zu haben glaubt, wurde die Causa angezeigt. Es brauchte alleine drei Anläufe, bis man sich entschieden hatte, ob man den Antrag dann überhaupt noch auf die Tagesordnung nehmen will. Manche Wortmeldungen („Ich will ... haben“) erinnerten dabei eher an ein bockiges Kleinkind als an seriöse Gemeindemandatare.

„Wie es euch gefällt“ bleibt somit weiter dem Theatersommer vorbehalten, denn das ständige Hickhack im Gemeinderat dürfte bald niemandem mehr gefallen.