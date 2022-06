Unter neuen Vorzeichen

Umfahrungsstraße, Veranstaltungshalle und Skatepark auf der ehemaligen Mülldeponie: Drei Projekte, die den Gemeinderat in St. Valentin schon seit Jahrzehnten beschäftigen.

Während die Umfahrung immer noch Zukunftsmusik ist, ist die Veranstaltungshalle nun in Bau und der umstrittene Skatepark wird demnächst im Rahmen eines Freizeitparks für Jung und Alt umgesetzt.

Nichts geändert hat sich über all die Jahre an der Kritik der ÖVP. Stadtrat Andreas Pum lässt weiterhin kein gutes Haar am Standort und einen Skatepark an sich hält er für nicht mehr zeitgemäß. Zurecht? Von der Deponie gehe nach der Schließung keine Gefahr mehr aus, sagen die Experten. Darauf sollte man vertrauen. Und dass ein Skatepark nicht mehr in ist, stimmte vor einigen Jahren. Mittlerweile ist Skateboarden aber sogar olympisch und Skateparks liegen deshalb vielleicht sogar mehr im Trend als je zuvor.