Wahlk(r)ampf

Keine Woche ohne neue Diskussion über ein mögliches Amazon-Verteilzentrum in St. Valentin. Nun sah sich sogar der Gemeinderat im 30 Autominuten entfernten Amstetten dazu veranlasst, eine Resolution zur Causa zu verabschieden. Darin fordert man die Kollegen aus St. Valentin auf, vom Projekt Abstand zu nehmen.

Eine Einmischung, die entbehrlich ist. Dass Amazon ein großer und in vielen Bereichen übermächtiger Konkurrent für die regionalen Betriebe ist, ist natürlich nicht von der Hand zu weisen. Wird das Verteilzentrum in St. Valentin nicht gebaut, wird deshalb aber nicht ein einziges Produkt weniger beim Internetriesen bestellt werden. Die Resolution ist daher einzig und allein in die Kategorie Wahlkampf einzuordnen.

Die Amstettner wären gut beraten, vor der eigenen Haustüre zu kehren, denn beim vergifteten politischen Klima, das in der Stadt seit Längerem herrscht, gibt es hier wahrlich genug zu tun.