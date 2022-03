Zwei Seiten der Medaille

Sieben Jahre stand Rudolf Divinzenz an der Spitze von St. Pantaleon-Erla. Vor allem die ersten fünf Jahre waren dabei alles andere als einfach. Nur dank eines Arbeitsübereinkommens mit den zwei FPÖ-Mandataren stellte die ÖVP als zweitstärkste Partei den Ortschef.

Ein Konstrukt, das im Laufe der Jahre in sich zusammenfiel, weil sich einer der beiden Freiheitlichen auf die Seite der SPÖ schlug. Die skurrile Situation, dass man zwar den Bürgermeister stellt, aber keine Mehrheit hat, gipfelte im November 2017 in einem österreichweit wohl einzigartigen Vorfall: Wegen eines SPÖ-Dringlichkeitsantrags zum Thema „Junges Wohnen“ zog die Bürgermeister-Partei aus dem Gemeinderat aus.

Das ist aber nur eine Seite, die von Divinzenz‘ Amtszeit in Erinnerung bleiben wird. Vor allem in der ÖVP wird er aber als jener Bürgermeister in die Annalen eingehen, dem es gelang, eine rote Gemeinde zu drehen.