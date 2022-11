Theater in St. Peter/Au: Perfektes Dinner wird zum Desaster

Liebe geht bekanntlich durch den Magen – was also gibt es Besseres, als mit der jungen Geliebten zu deren Geburtstag ins Wochenendhaus zu fahren und dort mit einem perfekten Candlelight-Dinner zu feiern? Das wäre zumindest der Plan von Stefan (großartig gespielt von Peter Habinger). Blöd allerdings, wenn plötzlich die Ehefrau (Sonja Jungwirth) vor der Tür steht und sich eine Susi nach der anderen die Türklinke in die Hand drückt. Da gibt es Erklärungsnot und so muss die Geliebte (Julia Schoißengeyr) von der Schickimicki-Tussi zur Haubenköchin avancieren, die Köchin (Ilona Leinmüller) wird zur Freundin des besten Freundes Robert (Harald Fritz), der gleichzeitig ein amouröses Abenteuer mit der Hausherrin verbergen muss.

Nach der zweijährigen Corona-Pause hat das Theater-Team aus St. Peter/Au rund um Obmann Bernhard Jungwirth und Regisseur Harald Fritz mit der Komödie „Das perfekte Desaster Dinner“ von Mark Camoletti wieder eine gelungene Produktion auf die Beine gestellt und bewiesen, dass Ehebruch Nervenstärke braucht. Weitere Termine: Freitag, 11. und Samstag, 12.11., um 19.30 Uhr, Sonntag, 13.11., um 14 Uhr. Karten vor der Aufführung sowie im Vorverkauf bei Adeg Kaubeck und im Café Beranek.

