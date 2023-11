Entspannendes Premierenkonzert von Markus Wolf im Haager Theaterkeller

Markus Wolf ist kein Newcomer auf den Konzertbühnen, aber als Komponist und Sänger feierte er nun sein Debüt. Der Theaterkeller war am Samstagabend vollbesetzt und es herrschte eine unglaublich prickelnde Stimmung. Sein Programm „Neuanfang, im gewohnten Style“ wurde mit großer Freude erwartet, reüssierte doch der sympathische Sänger genau vor einem Jahr mit der Single „Latern“, die begeistert angenommen wurde.

Mit seiner unglaublich authentischen Erscheinung sitzt er nun auf der Bühne, umgeben von seinen Freunden Ludwig Ebner (Gitarre), Walter Sitz (Schlagzeug) und Rue Kostron (Bass) und er hat das Publikum sofort auf seiner Seite. Der Haager Sänger wirkt nicht nervös, obwohl er davon spricht. Gleich die ersten Songs, sie packen einen und man taucht in seine musikalische Welt ein. Songs wie „High & Dry“, „Black & Gold“ „Steter Tropfen“ sind allerbester Singer-Songwriter-Pop. Sie klingen weich, ein bisschen rockig und soulig, ein bisschen klangmalerisch.

Eines steht da schon fest, sein Publikum geht mit auf seinen Weg. Man spürt die hohe Inspiration der Songs, die Texte klingen lautmalerisch und man erlebt die Auseinandersetzung mit der Sprache. Er singt vom Zwischenmenschlichen und seine Freude am Musikmachen zündet. Es werden Kraft und Kreativität sichtbar, die in seiner Musik stecken. Die im Wechselspiel eingestreuten Lieder, die ihn geprägt haben, wie etwa „Stayin´ Alive“, zeigen seine großen interpretatorischen Fähigkeiten. Und so bleibt es bis zum letzten Song. Ein Debütkonzert vom Feinsten und tobende Stimmung. Ein äußerst gelungener Abend.