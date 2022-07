Technik aus dem Mostviertel bei G7-Gipfel

Die wohl wichtigste Polit- und Wirtschaftskonferenz der Welt, das Gipfeltreffen der G7-Staats- und Regierungschefs, fand in den letzten Juni-Tagen in Garmisch-Partenkirchen unter einem LED-Leuchtlogo des Wolfsbacher Unternehmens Ledkasten.at statt. Im Entree des Akkreditierungs- und Medienzentrums empfing der leuchtende Schriftzug des G7-Logos die Gäste des Gipfels. „Wir konnten diesen Auftrag für uns entscheiden, weil wir nicht nur die Qualitätskriterien erfüllen, sondern auch in kürzester Zeit diesen Schriftzug aus Vollacrylglas herstellen und vor Ort montieren konnten“, erläutert Prokurist Robert Leeb.

„In einer Größe von ca. 2.000 mal 2.000 Millimetern wurde das Logo aus weißem, opalem Acrylglas gefräst und die Einzelbuchstaben mit LEDs hinterlegt. Die Seiten wurden lichtdicht lackiert, dass nur die Vorderseite in einem hellen Weiß erstrahlt“, ergänzt Geschäftsführer Norbert Riedel.

Diese Umsetzung ist ein weiteres Beispiel dafür, dass innovative Unternehmen aus dem Bezirk Amstetten mit hoher Qualität und Flexibilität auch international überzeugen können.

