Eine erfreuliche Zwischenbilanz für Stadterneuerungs-Projekt in Haag

Seit 1.1.2021 befindet sich Haag in der aktiven Phase der NÖ Stadterneuerung und wird bis Ende 2024 laufend mit der Unterstützung der NÖ.Regional.GmbH Stadterneuerungsprojekte erarbeiten und umsetzen. Eine erste Zwischenbilanz des Prozesses fällt erfreulich aus.

So stand das erste Jahr unter dem Motto „Erstellung des Stadterneuerungskonzeptes“. Dieses dient als Leitfaden für den gesamten Prozess, ist Fördervoraussetzung und beinhaltet alle Ideen und Anregungen, die im Zuge einer Bürgerbeteiligung gesammelt wurden. Mit der Meinungsumfrage, dem „Offenen Stadterneuerungsbüro“ am Hauptplatz sowie dem Tag der Ideenschmiede konnten die Haager so Teil der Stadterneuerung sein. Das daraus resultierende Konzept wurde im Dezember 2021 vom Gemeinderat beschlossen.

Im heurigen Jahr wurde der Fokus auf die Weiterentwicklung der Projektideen und die Umsetzung der Maßnahmen gelegt. Einige Themen konnten bereits umgesetzt werden. Gut angenommen wird der Wochenmarkt, der seit September jeden Samstag von 8 bis 12 Uhr im Weißpark stattfindet. Zudem konnte das Angebot für die Jugendlichen beim Skaterplatz durch eine neue Halfpipe attraktiver gemacht werden. Um einen modernen, attraktiven und barrierefreien Zugang zu gewährleisten, hat die Stadt zusätzlich in die Digitalisierung investiert. Als erster Schritt wurde die Haager Card digitalisiert. Im Zuge dessen wurde auch der Kletterturm der heutigen Zeit angepasst und mit einem sicheren und digitalen Schließsystem versehen.

Mehr Grün im Fokus der Landschaftsarchitekten

Seit Dezember 2021 arbeitet der Stadterneuerungsbeirat auch eng mit einem Architektenbüro zusammen. Ergebnis soll hier eine städtebauliche Analyse mit einem dementsprechenden Maßnahmenkatalog zur Umsetzung sein. Einen kleinen Vorgeschmack darauf gab Helmut Poppe in der Gemeinderatssitzung am vergangenen Mittwoch. Es wurden fünf Projektzonen herausgearbeitet, Herzstück ist der Weißpark. „Es ist mir persönlich wichtig, dass der Park eine Aufwertung bekommt. Das Potenzial ist sehr hoch“, betonte Poppe. Grundsätzlich will das Architektenteam mehr Grünräume schaffen und auch die vorhandenen Parkplätze attraktivieren.

Besprochen wurde im Beirat auch das Thema zur Nachnutzung des Weißhauses. „Hier soll ein Nachnutzungskonzept erstellt werden. Eine erste konkrete Idee ist der Bau eines öffentlichen WCs im Erdgeschoß“, erklärt Gerhard Stubauer, der Sprecher des Stadterneuerungsbeirats.

