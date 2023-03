Radfahren wird in Ernsthofen attraktiver

„Die Gemeinde Ernsthofen bemüht sich um die kontinuierliche Optimierung der aktiven Mobilität im Gemeindegebiet. Es sind einige substanzielle Verbesserungen im Ortsgebiet sowie die Anknüpfung an regionale Radverbindungen erforderlich. Aufholbedarf gibt es auch bei der Verkehrssicherheit beim Radfahren im Ortsgebiet“, erklärt Bürgermeister Karl Huber.

Mit mehreren Maßnahmen will man die Attraktivität des Alltagradverkehrs erhöhen und sichere Gehwege von Wohngebäuden am Rande des Ortsgebiets in das Ortszentrum zu schaffen. „Mit dem Rad einkaufen zum ADEG fahren! Mit dem Rad sicher zum Bahnhof gelangen!“, lauten die Ziele. Diese Möglichkeiten gelte es – schon aus Klimaschutzgründen – zu verbessern. „Ein Konzept von Ingenieurskonsulent Alois Graf werde ich bei der nächsten Gemeinderatssitzung zur Diskussion bringen. In der Folge sollen dazu Workshops abgehalten werden. In diesen eigenen Radweg-Arbeitskreisen soll nach dem Bottom-up-Prinzip versucht werden, einwohnergerechte aktive Mobilitätskonzepte zu entwickeln, die in den kommenden Jahren schrittweise umgesetzt werden können“, blickt Bürgermeister Karl Huber in die Zukunft.

Wesentliches Ziel seien sichere, attraktive Verkehrsverbindungen für alle Gemeindebürger und Gemeindebürgerinnen, die sich ohne Motorisierung fortbewegen.

