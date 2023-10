„5/8erl in Ehr’n“ kommen nach Ennsdorf

Wiener Soul gibt es am Mittwoch nächste Woche in Ennsdorf zu hören. Die Band „5/8erl in Ehr’n“ gastiert im Gewäxhaus. Veranstalter des Konzerts ist der Kulturverein Gewäxhaus.

Bekannt ist die Formation, die auf eine 17-jährige Bandgeschichte zurückblickt, durch ihren Stilmix aus Popmusik, Wienerlied, Jazz, Soul und Afro-Cuban sowie ihre einzigartige Instrumentierung. Im Gepäck haben die Musiker ihr neues Album „Yeah Yeah Yeah“.

Weitere Informationen und Tickets unter www.k-plus.at.