Harmonisch choreografierte Kirchenmusik

Gospel und Johann Sebastian Bach? Christlich afroamerikanische Musik trifft auf den Giganten der Oratorien-Literatur. Kein Widerspruch, wie man beim Konzert des Chores Haag im Rahmen der Aktion „Österreich singt wieder!“ in der Stadtpfarrkirche Haag erleben durfte.

Neben den aufwühlenden Strophen aus J. S. Bachs „Matthäuspassion“ wie „Erkenne mich, mein Hüter“, Befiehl du deine Wege“ oder „O Haupt voll Blut und Wunden“ sowie „Wenn ich einmal soll scheiden“ kamen ‚Gospelsongs wie „Holy Lord God of Hosts“, „Free at Last“, „Over my Head“ oder „Come Let Us Sing“ zur Aufführung. Mit Passion und Präzision setzte Michaela Wolf, verantwortlich für die Gesamtleitung, mit dem Chor Haag, einer Formation mit Lukas Ehebruster (Klavier), Raphael Ritt (Schlagzeug) und Bernhard Affengruber (Bass) sowie Johann Simon Kreuzpointner an der Orgel dieses wunderbare Programm um.

Chorleiterin Michaela Wolf sang bei den Gospels auch selbst mit. Foto: Kogler

Purste Schmerzensmusik in bewegender Innigkeit und herzhafte, mit positiver Energie geladene Gospelsongs. Mit Brillanz agierten die Sängerinnen und Sänger und die Instrumentalisten überzeugten mit hoher Spielfreude. Es wurde Hochspannung und Balance erzeugt, die sich über die gesamte Aufführungsdauer hielt. Gospel und Bach ergänzten sich sehr gut und standen nie im Widerspruch. Große Begeisterung für einen inspirierenden Kirchenmusikabend.

