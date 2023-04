Musikalische Milieustudien im Haager Theaterkeller

Die Herrschaften der Band namens „Zentralorgan“ stehen nicht beamtenhaft auf der Bühne, vielmehr befingern sie professionell ihre Instrumente. Mit ihrem Sänger Robert Hermely starten sie gleich durch. Präsentiert wird ein musikalisch überzeugender, kritischer Blick auf die Gesellschaft voller köstlicher Anmutungen.

Der Sound der Band mit Akkordeon (Ingrid Nagelstrasser), Horn (Hannes Berger), Querflöte (Martina Stöffelbauer) und Bassgitarre (Nawin Bakhshi) sowie Schlagwerk (Julian Palmetshofer) erinnert an die frühen Anfänge des Austropop. „Bitumen statt Blumen“ und „Da letzte Orbeitstag“ waren ideale Opener für eine Band, die gesellschaftliche Beobachtungen, Vorgänge in der Natur und tradierte Gewohnheiten frisch und kritisch von der Leber erzählt.

Viele der feinmaschig erarbeiteten Songs haben sie mit den eigenen Augen gesehen, haben Herz und Seele berührt. Nie bleiben die Songs wie „Mostviertel“, „Geburtstag“, „Sperrmüllsammlung“ oder „Fipsi King“ am Äußeren hängen, vielmehr bevölkern sie die Lieder mit Humor und nicht mit beißendem Spott. Sie geben aber viel Stoff zum Nachdenken. So glücken poetische Lieder, die von Liebe zum Menschen nur so vibrieren. Wie etwa das hintergründig groovende „75 Schweine“, in dem sich eine ganze Ernährungspyramide findet. Lieder wie „Keine Sorgen“ oder „Rehlein“ rumpeln charmant, man folgt dem Programm, das mit „Ordnungsruf“ tituliert ist, bis zum Ende mit großer Aufmerksamkeit. Mit „Verbieg dich für mich“ verabschiedet sich die Band. Danach folgen als Zugabe das „Mopedlied“ und „Reh-Loaded“.

Josef Losbichler moderierte mit viel Herzblut und kritischem Blick und sorgte mit seinen Bonmots für zusätzliche köstliche Unterhaltung. Stürmische Begeisterung.

