Musikgenuss und Auszeichnungen in Strengberg

Am vergangenen Samstag fand das alljährliche Frühjahrskonzert der Trachtenkapelle Strengberg im Gasthaus Pambalk-Blumauer statt. Die musikalische Leitung übernahmen neben Kapellmeister Ernst Pfeffer auch seine beiden Stellvertreter Michael Froschauer und Andreas Haas. Den Abend moderierten die Marketenderinnen der Trachtenkapelle. Neben Informationen zu den einzelnen Stücken begleiteten sie das Publikum auch mit einem lustigen Schauspiel durch den Abend.

Das Konzertprogramm bestand aus einer bunten Mischung aus traditionellen Märschen, klassischen Stücken und moderneren Kompositionen. So wurden unter anderem „Mars de Medici“ von Johan Wichers, „Ludwig“ von Ludwig van Beethoven sowie „The Lion King“ von Elton John und „Tanz der Vampire“ von Jim Steinman zum Besten gegeben. Neben der musikalischen Darbietung wurden auch einige Ehrungen vorgenommen. Bürgermeister Johann Bruckner wurde für seine fünfzigjährige Mitgliedschaft bei der Trachtenkapelle Strengberg geehrt, ebenso wurden Christian Stöger für die vierzigjährige Mitgliedschaft und Benedikt Haas für besondere Verdienste als Kapellmeisterstellvertreter vor den Vorhang geholt.

Erfreulich ist, dass die Trachtenkapelle auch dieses Jahr wieder neue Mitglieder verzeichnen kann, darunter Emil Czujan am Saxofon, Maximilian Gatterweh am Horn, Bibiana Schaumberger am Tenorhorn, Joana Frischer auf der Posaune und Oleksandr Stadnik am Schlagzeug.

