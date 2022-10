Vortrag in St. Peter/Au: Ein Blackout geht alle an

Schon im Jahr 2015 hat die Gemeinde einen Katastrophenschutzplan erarbeitet, um für den Fall eines Blackouts, also eines längerfristigen Ausfalls der Stromversorgung, gerüstet zu sein. Organisiert vom zuständigen Gemeinderat für Zivilschutz, Christian Matzenberger, widmet sich eine Arbeitsgruppe, unterstützt vom zuständigen Sachbearbeiter des NÖ Zivilschutzverbandes, Franz Zehetgruber, erneut diesem Thema. „Es geht darum, wie im Ernstfall in Ertl die Wasserversorgung und das Kanalnetz funktionieren können, ob es Treibstofflager gibt und wie die medizinische Versorgung organisiert werden kann“, nennt Matzenberger einige wichtige Punkte. Zu weiteren Sitzungen will man auch Vertreter der Blaulichtorganisationen, Nahversorger, Caritas und anderer Institutionen einladen, um zu erfassen, wie sie im Notfall helfen können. „Besonders wichtig ist es uns auch, die Bevölkerung zu informieren und einzubinden. Daher findet am 15. November um 20 Uhr im Gasthaus Wendtner ein Vortrag ,sicher.daheim‘ statt, bei dem wir die Ertlerinnen und Ertler für das Thema sensibilisieren wollen“, sagt Bürgermeister Josef Forster.

Für die Gemeinderatsklausur am 18. November ist zudem ein Vortrag des NÖ Zivilschutzverbandes zum Thema Blackout geplant. Anfang 2023 sollen in einigen Informationsveranstaltungen der überarbeitete Katastrophenschutzplan und die dazu ausgearbeiteten Maßnahmen der Bevölkerung

präsentiert werden. Auch ein Flyer mit wichtigen Infos wird erstellt.