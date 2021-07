Striche, Kreise, Spiralen, Leitern und Fußabdrücke. Wer derzeit in St. Valentin zu Fuß unterwegs ist, dem sind die weiß aufgesprühten Grafiken in der Nähe von Schulen und Kindergärten mit Sicherheit schon ins Auge gesprungen.

Projekt unter dem Motto „Wir lieben Bewegung“

Dahinter verbirgt sich ein Gemeinschaftsprojekt des Allgemeinen Turnvereins St. Valentin 1911, des Stadtmarketings und der Stadtgemeinde. Unter dem Motto „Wir lieben Bewegung“ will man die St. Valentiner Bevölkerung mit unterschiedlichen Bewegungswegen so richtig in Schwung und Bewegung bringen. Ganz St. Valentin soll hüpfen, laufen oder balancieren, egal ob jung oder alt.

Initiiert wurde das Projekt von Theresa Gansterer, der stellvertretenden Obfrau und sportlichen Leiterin des Turnvereins. „Sie hat sich mit der Idee bei mir gemeldet und ob ich mir das prinzipiell vorstellen kann“, erklärt Citymanagerin Doris Haider, die von dem Vorschlag sofort begeistert war. Gemeinsam wurde nun überlegt, welche Übungen sich für die Bewegungswege eignen würden.

Die Ergebnisse, nämlich an die 20 verschiedenen Übungen, wurden einem Grafiker übergeben und in der Folge Schablonen angefertigt. „Dann haben wir überlegt, wo wir welche Schablonen verwenden wollen. Die Flächen müssen ja verkehrssicher sein und mindestens drei Meter vom Fahrbahnrand entfernt sein“, betont Haider. Fertiggestellt sind bereits die Wege vor den Volks- und Mittelschulen und Kindergärten, im August sollen weitere Wege in verkehrsberuhigten Zonen folgen.

Suchan-Mayr: Kinder waren begeistert

„Die Kinder waren begeistert und haben die Wege sofort angenommen“, freut sich auch Bürgermeisterin Kerstin Suchan- Mayr über den Erfolg des Projekts. Ein zusätzliches Bewegungsangebot zu schaffen, lag der Stadtchefin gerade nach der Corona-Zeit, in der viele Kinder nur zu Hause waren, besonders am Herzen. Geht es nach Gemeinde und Stadtmarketing, dann sollen die Bewegungswege, die selbsterklärend sind, zur Dauereinrichtung werden.

Angebot wird auch aus anderen Städten angefragt

Dass St. Valentin mit dem Projekt neue Wege geht, zeigt auch das Interesse anderer Gemeinden. „Wir verleihen die Schablonen auch kostenlos“, erklärt Stadtmarketing-Geschäftsführerin Doris Haider. Genutzt hat dieses Angebot bereits die Nachbargemeinde Ennsdorf, wo ein Bewegungsweg am Vorplatz der Volksschule aufgesprüht wurde. Das Projekt zieht aber auch schon weitere Kreise. „Es haben auch schon Städte wie etwa Klagenfurt angefragt“, schildert Haider nicht ohne Stolz.