„Westwinkel“ heißt das Kooperationsprojekt, in dem die Gemeinden Ennsdorf, Ernsthofen, St. Valentin, St. Pantaleon-Erla und Strengberg mit einer Großzahl an in der Region angesiedelten Betrieben zusammenarbeiten. Das große Ziel: Den Westwinkel als Marke überregional zu positionieren. Finanziert wird die Initiative durch die Mitgliedsbeiträge sowie Sockelbeiträge der Gemeinden von je einem Euro pro Bürger.

Pro Gemeinde wurde bei der Gründungsveranstaltung im September des Vorjahres ein Unternehmen als Markenbotschafter auserkoren. Sie sollen die Marke „Westwinkel“ bekannter machen. Diese Firmen (IVM, Hasenöhrl, SPS, Novias und Neumüller) wurden nun am vergangenen Mittwoch gemeinsam mit den fünf Bürgermeistern im Rahmen einer Pressekonferenz vor den Vorhang geholt, um eine erste Bilanz zu ziehen. Und die fiel durchwegs positiv aus. „Mir gefällt, dass Gemeinden verschiedener Färbung gemeinsame Sache machen“, erklärte etwa Gerald Weixlbaum von der Novias GmbH in Ernsthofen, warum er in die Rolle eines Markenbotschafters schlüpfte. Auch Unternehmer Karl Hasenöhrl aus St. Pantaleon-Erla, der „seit der ersten Stunde“ an beim Westwinkel dabei ist, lobte die positive Entwicklung, die der Verein genommen hat.

Westwinkel-Gutscheine sehr gut angenommen

Dass man mit der verstärkten gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit den richtigen Weg eingeschlagen hat, glaubt auch Versicherer Alois Schoder, der zudem Wirtschaftsbundobmann in Strengberg ist. „Es ist viel passiert und wenn ich wieder gefragt werde, in Zukunft weiter Markenbotschafter zu sein, dann werde ich wieder dabei sein“, steht für ihn fest.

Was genau passiert ist, das präsentierte Administrator Gerhard Ebner. Eine besondere Erfolgsgeschichte ist die gemeinsame Währung des Westwinkels: der Westwinkel-Gutschein. 464.000 Gutscheine wurden allein im Vorjahr in den teilnehmenden Betrieben eingelöst. Und die Tendenz ist steigend. Auch wenn 65 bis 70 Prozent der Gutscheine auf St. Valentin entfallen, so profitieren auch die kleinen Gemeinden. „Sie haben große Vorteile, die sie vorher nicht hatten. Wer nicht beitritt, macht einen Fehler“, ist Ebner überzeugt. Derzeit läuft auch eine Gewinnspielaktion, bei der die Konsumenten die Summe des Einkaufs in Westwinkel-Gutscheinen zurückgewinnen können.

Konkrete Pläne gibt es bereits für die Zukunft. So möchte man auch die Vereine in die Kooperation von Gemeinde und Wirtschaft miteinbinden. Diese sollen zu einer Startveranstaltung im Frühjahr eingeladen werden. Denn von einem ist Gerhard Ebner überzeugt: „Konsumenten kriegen wir über die Vereine.“ Seit der Vorwoche laufen auch wieder die Stammtischgespräche in sieben Gruppen, bei denen wichtige Ideen eingeholt werden. „Wir haben zwei Seiten an Ideen, die noch aufgearbeitet werden müssen“, erklärt Gerhard Ebner.