Kopftuchgruppe Haag feiert 40-Jahr-Jubiläum

Margaretha Österreicher gründete 1983 die Kopftuchgruppe Haag, da sie die Tradition unbedingt weiterführen wollte. Heute hat der Verein 24 Mitglieder. „Es gibt keine reine Kopftuchgruppe in Niederösterreich und wir wollen die Tradition hochhalten“, erklärt die jetzige Obfrau Marianne Leeb. Die einzigen derartigen Vereine gibt es nur im Rahmen der Goldhaubengruppen. Leeb war Geschäftsführerin des Niederösterreichischen Blasmusikverbandes und immer schon an Tracht interessiert. Somit entschloss sie sich, der Kopftuchgruppe beizutreten.

Die gesamte Kopftuchgruppe Haag mit ihren 24 Mitgliedern in Jung und Alt. Foto: Kopftuchgruppe Haag

Grundsätzlich gibt es über zehn Bindetechniken, in Haag praktiziert man die sogenannte „Mostviertler Art“. Dabei wird ein 140 mal 140 Zentimeter schwarzes Seidentuch als Schwalbenschwanz mit Riedel im Genick gebunden. Als Schwalbenschwanz bezeichnet man die beiden Flügel seitlich des Kopfes. Es werden regelmäßig Workshops angeboten, bei denen man das Binden erlernen kann.

Die Kopftuchgruppe Haag ist bei den kirchlichen Feierlichkeiten im Jahreskreis aktiv dabei und stets vertreten. Außerdem finden regelmäßig Geselligkeitstreffen statt, die das Vereinsleben erhalten sollen. Die alljährliche Wallfahrt der Goldhauben- und Trachtenvereine ist ein Fixpunkt im Terminkalender des Haager Vereins. Diese wurde 2022 in das österreichische Verzeichnis für immaterielles Kulturerbe aufgenommen.

Am 27. August feiert die Kopftuchgruppe ihr 40-jähriges Jubiläum. Start des Events ist um 9.25 Uhr mit der Aufstellung in der Sparkassenstraße. Anschließend marschiert man gemeinsam mit der Stadtkapelle Haag in die Kirche. Um 9.45 Uhr findet die Festmesse mit Pfarrer Helmut Prader statt. Der Kirchenchor und die Stadtkapelle sorgen dabei für die musikalische Gestaltung. Nach der Messe gibt es kulinarische Verpflegung beim Pfarrcafé und es wird ein großes Kopftuch-Schaubinden veranstaltet. Für gute Unterhaltung sorgen die „Haager Bradler“. Gerne freut man sich auch über Besuche von Interessenten, die in der Trachtenwelt noch nicht so bewandert sind.