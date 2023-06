Eintauchen in die Unterwasserwelt beim Kinderfest der FSB und HLS Erla

Von der Meerjungfrau Julia und der Piratin Chiara wurden alle kleinen Besucherinnen und Besucher durch die wunderbare „Unterwasserwelt-Erla“ begleitet. Während die Schülerinnen der Fachschule für Sozialberufe die Möglichkeit hatten, ihre zukünftigen Praktikumsfamilien kennenzulernen, konnten sich die Kinder in den Stationen kreativ betätigen und spielerisch austoben. Im Turnsaal wurde balanciert, gesprungen, geklettert und gespielt. Das Unterwasserkino lud zum Verweilen mit Popcorn ein. In der Disco wurde geshaked und beim Kinderschminken wurden Nixen und Co hervorgezaubert. Wer kreativ sein wollte, konnte sich in der Kreativwerkstatt oder beim Kekse-Verzieren austoben. Ein großes Highlight war der Besuch des Kasperls, der die Prinzessin aus den Fängen eines Kraken retten musste. Nach den aufregenden Erlebnissen bei den einzelnen Stationen konnten sich alle am Buffet mit selbst gebackenen Köstlichkeiten stärken.