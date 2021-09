Geschichte und Geschichten haben Herta Krondorfer schon immer fasziniert. Besonders die Antike und das Mittelalter haben es der St. Valentinerin besonders angetan. Trotzdem waren es Gedichte, mit denen die ehemalige Fachsozialbetreuerin vor gut 20 Jahren zu schreiben begonnen hat. Später kam sie dann über Kurzgeschichten zu Romanen. Im Vorjahr veröffentlichte die 49-Jährige dann den 650 Seiten starken historischen Roman „Ludus vitae“. Ab Mittwoch gibt es nun ein neues Buch der Mostviertlerin.

„Der letzte Salamander“ erscheint aber nicht unter Krondorfers realem Namen, sondern unter dem Pseudonym H.K. Ysardsson, unter dem sie ausschließlich Fantasy- und Science-Fiction-Bücher veröffentlicht. „Ich bediene mit meinen Romanen gern Nischen und werfe Fragen auf, die einen Blick über den Tellerrand erfordern, ohne dabei zu tiefgründig oder philosophisch zu werden oder gar den mahnenden Zeigefinger zu erheben. In erster Linie will ich unterhalten“, betont die St. Valentinerin. In ihrem neuen Science-Fiction-Krimi entführt sie die Leser in ein fremdes Universum und lässt sie bei der Jagd nach der Wahrheit mitfiebern. „Das Buch bedient nicht nur Krimifans, sondern möchte auch politische und Umweltfragen ansprechen“, verrät die Autorin.

Zu erhalten ist der Roman, der bei myMorawa erschienen ist, bei allen Onlinebuchhandlungen und in den Morawa-Buchhandlungen. Er kann aber auch im stationären Buchhandel bestellt werden. Er ist als Taschenbuch oder E-Book erhältlich.