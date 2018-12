21.000 Fahrzeugbewegungen am Tag. Wer am Weg zu seinem Arbeitsplatz über die Mauthausner Donaubrücke muss, der braucht viel Geduld und gute Nerven. Staus und damit verbundener Zeitverlust stehen zu den Stoßzeiten regelmäßig an der Tagesordnung.

Das Nadelöhr Donaubrücke ist aber auch zum Problem für die Wirtschaftstreibenden diesseits und jenseits der Donau geworden. Das war auch der Grund, warum Unternehmer aus Nieder- und Oberösterreich im Vorjahr die Initiative „DoNeubrücke“ gründeten. Jetzt wurde aus der bislang losen Organisationsform ein Verein.

„Wir haben auch alle politischen Parteien kontaktiert. Wir wollen gemeinsam auftreten und daher ist es wichtig, dass wir überparteilich agieren“, erklärte Vorstandsmitglied Leonhard Helbich-Poschacher im Rahmen einer Pressekonferenz am vergangenen Freitag.

Als Verein hofft man auf mehr Gehör bei Politik

Gegründet wurde die Initiative „DoNeubrücke“ im Vorjahr, um Druck auf die politischen Entscheidungsträger auszuüben. Man forderte den Bau einer neuen Donaubrücke. Als Verein verfolgt man nun neue Ziele, denn mittlerweile existiert ein Projektplan der nieder- und oberösterreichischen Behörden, der eine Fertigstellung einer neuen Brücke frühestens 2027 vorsieht. „Viel zu spät“, ist sich der neue Vereinsvorstand einig. Deshalb möchte man nun erreichen, dass dieser Prozess deutlich beschleunigt wird.

„Wenn man die neuen rechtlichen Möglichkeiten anwendet, die etwa eine ab Jänner 2019 verkürzte Umweltverträglichkeitsprüfung oder das Standortsicherungsgesetz bieten, dann ist für uns die Fertigstellung der neuen Brücke bis 2024 nicht nur möglich, sondern angesichts der Dringlichkeit sogar zwingend notwendig“, stellt Vereinsobmann Johannes Hödlmayr klar.

Als Verein hofft man nun, von der Politik anders gehört zu werden. „Wir dürfen bei der UVP-Prüfung mitreden und können bei den Grundeinlösen sehr aktiv sein“, hebt Obmannstellvertreter Karl Hasenöhrl die Vorteile der neuen Organisationsstruktur hervor. Und er verspricht, dass man bis zur Fertigstellung der Brücke aktiv sein wird. „Auch im Jahr 2015 wurde ein Neubau verkündet, von dem einige Monate später niemand mehr etwas wissen wollte. Wir haben daraus unsere Lehren gezogen und werden so lange am Ball bleiben, bis das erste Auto über die neue Brücke rollt“, verkündet der Unternehmer aus St. Pantaleon-Erla.

