„In den Schlagzeilen rund um die Umweltpolitische Arbeit in der Stadt St. Valentin werden in Arbeitsgruppen Leitfäden zur Plastikfreien Gemeinde und Regionalität geschrieben. Die Konsequenz endet nach der veröffentlichen Schlagzeile, der Absichterklärung und Präsentation sofort wieder. Es wird ein Bild geformt und dem Bürger vermittelt, wir gehen mit den besten Absichten voraus", macht der St. Valentiner Franz Knöbl seinem Ärger Luft.

Konkret nimmt er die Ö3-Disco am vergangenen Samstag, die im neuen Valentinum über die Bühne ging, ins Visier. Von einer plastikfreien Gemeinde hätte es dort keine Spur gegeben.

„Hunderte Einwegplastik-Trinkbecher werden stundenlang an die Jugendlichen in St.Valentin ausgegeben und die Plastikmüllberge wachsen in den Himmel. Unverständlich, für meine Vorstellung von politischer Arbeit, wenn es in der Stadt innovative Firmen gibt, die Mehrwegbecher produzieren und dafür Auszeichnungen für den schonenden Umgang mit Ressourcen auf unserem Planeten erhalten“, richtet er in Richtung Stadtregierung.

Mehrwegbecher waren ursprünglich vorgesehen

Veranstalter der Ö3-Disco war allerdings nicht die Stadt, sondern „Party4U:Mostviertel“. Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr kündigt auf NÖN-Nachfrage an, dass man dem Hinweis zur Ö3-Disco nachgehen werde. „Wir haben uns auferlegt, auf Plastik so weit wie möglich zu verzichten und entsprechende Leitfäden auch an die Vereine und Veranstalter verschickt. Da sind schon viele sensibilisiert. Wenn neue Veranstalter kommen, werden wir künftig noch ausdrücklicher darauf hinweisen“, versichert sie.

Veranstalter Christian Sauer („Party4U:Mostviertel“) klärt auf, dass für die Ö3-Disco Mehrwegbecher vorgesehen waren. Leider ist die Lieferung der Becher allerdings nicht rechtzeitig eingetroffen. „Ich bin gerade am Umstellen und werde generell bei meinen Veranstaltungen nur noch Mehrwegbecher verwenden“, sagt er.

Ulrike Gruber, Leiterin des Valentinums, weist darauf hin, dass man umweltfreundliche Veranstaltungen wolle. Es stimme, dass sich der Veranstalter bereit erklärt habe, wiederverwendbare Becher zu benützen. „Leider ist sich das zeitlich aber nicht mehr ausgegangen, es wurde aber vereinbart, dass das künftig so geschehen soll. Bei Veranstaltungen, die wir selber durchführen, verwenden wir Glas“, unterstreicht sie.