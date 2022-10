Widerstand gegen Amazon-Betriebsansiedlung in St. Valentin

Die Bürgerplattform Enndorf-Windpassing-Pyburg kritisiert die geplante Ansiedlung eines Amazon-Logistikzentrums in St. Valentin (die NÖN berichtete). Man befürchtet zusätzliche Belastungen für die lokale Bevölkerung durch dieses Projekt und will es bekämpfen und fordert zugleich eine Entlastung vom Schwerverkehr für Ennsdorf.

Das Ortsgebiet von Ennsdorf mit der unfallträchtigen Stöcklerkreuzung bei der Ennsbrücke leide schon jetzt unter hohen Verkehrsaufkommen. Vor allem die großen Betriebe in St. Valentin, die CNH, der Maschinenbauer Engel und die Firmen in der riesigen Schottergrube würden jetzt schon unzumutbare Belastungen für die Ennsdorfer Bevölkerung bedeuten. „Das weisen auch Lärmmessungen aus, die im Rahmen der Vorerhebungen für das UVP-Verfahren ‚Neue Donaubrücke‘ gemacht wurden“, erklären die Vertreter der Initiative.

„Keine leistungsfähige Straßenanbindung“

Die Bürgerplattform sieht außerdem Versäumnisse der Politik in den letzten Jahrzehnten. „Während auch das Land NÖ von den Betrieben profitiert, wurde auf eine leistungsfähige Anbindung an das höherrangige Straßennetz vergessen. Ein Lkw-Fahrverbot durch Ennsdorf wird seit Jahren nicht genehmigt“, formulieren die Bürger weiter.

Seit der Eröffnung der B1-Umfahrung Enns stelle die Gemeinde Anträge für ein Lkw-Fahrverbot durch Ennsdorf. Diese seien von der Verkehrsbehörde immer mit dem Hinweis auf die Unzulänglichkeit der Aufschließung des St. Valentiner Industriegebietes abgelehnt worden. Daher komme der L6247 hier eine unverzichtbare Funktion zu. Herbert Pühringer, Sprecher der Bürgerplattform, fordert: „Bevor an eine weitere Entwicklung und an Ansiedlungen von verkehrsintensiven Betrieben in diesem Gebiet gedacht werden kann, muss es ein Verkehrskonzept geben, das die Ortsgebiete entlastet. Das Lkw-Fahrverbot durch den Ort Ennsdorf stellt dafür eine Grundvoraussetzung dar.“

„Neue Donaubrücke“ verschärfe das Problem

Nachdem beim Projekt „Neue Donaubrücke“ die Verbindung über die B123a nach St. Valentin gekappt werde, prognostiziere das Land Niederösterreich allein aus diesem Umstand eine Mehrbelastung für Ennsdorf. Die Bürgerplattform hat sich nach Bekanntwerden des unsinnigen Donaubrückenkonzeptes formiert und bekämpft diese Mehrbelastung, die Zerstörung des Auwaldes und weitere negative Auswirkungen des Brückenprojektes auf die Anrainer.

„In einem Gebiet mit derart schlechten Verkehrsanbindungen an ein Paketverteilzentrum zu denken, ist absurd. Der Verkehr muss aus den Orten verschwinden und Betriebe mit hohem Verkehrsaufkommen müssen an Hauptverkehrsträgern angesiedelt werden“, meint der Aktivist und Anrainer Herbert Weißenhofer zu diesem Thema.

