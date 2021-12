Ein 82 Kilo schweres Geschenk für den Tierpark Haag

Einen Namen gemacht hat sich die Familie Kinast aus Strengberg mit ihren preisgekrönten Mostspezialitäten, aber auch das Kürbiskernöl konnte bei der Ab-Hof-Messe in Wieselburg stets überzeugen. Heuer startete man mit der Zucht eines möglichst großen Kürbisses ein neues Projekt. Mit Erfolg.

82,5 Kilogramm bringt das Prachtstück der Sorte „Atlantic gigantos“ auf die Waage und mutierte so zum größten Kürbis des Bezirks Amstetten. „Wir waren damit auch bei der Staatsmeisterschaft in Tulln vertreten, konnten uns in den Top Ten von Niederösterreich behaupten und haben Platz 17 von Österreich belegt“, schildert Bernhard Kinast, der den Riesenkürbis züchtete. Damit die gesamte Energie in diesen einen Kürbis geht, mussten die weiblichen Blüten immer entfernt werden. „Eingesetzt haben wir den Kürbis auf unserem Komposthaufen und gedüngt mit dem Hühnermist unserer Freilandhühner“, beschreibt er das Erfolgsgeheimnis. Damit der Kürbis auch einen Nutzen hat, entschied sich Kinast dazu, ihn an den Haager Tierpark zu spenden. „Wir haben gefragt, ob sie ihn brauchen können. Das ist jetzt unser Weihnachtsgeschenk für die Affen“, betont Bernhard Kinast, der den Kürbis am vergangenen Dienstag gemeinsam mit seiner Cousine Julia Kinast zu Tierpark-Stadtrat Johann Kogler nach Haag brachte.

Bevor das schwere Präsent ins Affengehege transportiert wurde, sägten Tierpfleger noch Löcher in den Kürbis, damit die Tiere zum Fruchtfleisch und den Kürbiskernen gelangen können. Mit Spannung beobachteten die Spender dann, wie die Mantelpaviane auf das Riesengemüse reagierten. Und sie zeigten anfangs einigen Respekt vor dem unbekannten orangen Ungetüm. Deshalb wurden die Paviane dann mit Erdnüssen zum Kürbis gelockt. Nach ersten vorsichtigen Versuchen war dann aber der Bann gebrochen und die Tiere ließen sich ihr besonderes Geschenk schmecken.