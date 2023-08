„Wir müssen über Bewässerung nachdenken“

Seit 23 Jahren werden am Bio-Kürbishof Metz Kürbisse angebaut. Über 150 verschiedene Sorten wachsen auf den mehrere Hektar großen Feldern. Heuer jedoch unter erschwerten Bedingungen. „Wir sind drei Wochen später zum Anbauen gekommen, weil der Mai so nass und kalt war. Dann war es gefühlt sechs Wochen trocken“, erklärt Karin Metz, dass gerade Phasen, in denen lange das gleiche Wetter herrscht, problematisch seien. Wechseln Regen- und Sonnentage ab, gedeihen die Pflanzen am besten.

„Zwischenzeitlich waren wir schon sehr besorgt. Vor vier Wochen hätte ich noch gesagt, dass es heuer keine Kürbisse geben wird“, ist sie heute froh über den rechtzeitig einsetzenden Regen. Es war aber nicht nur die lange Trockenheit, die die Kürbisernte heuer gefährdete. Auch das Wild trug seinen Teil dazu bei. „Auch wenn es trocken ist, haben die Kürbisse in der Früh Tautropfen auf den Blättern. Die Rehe und Hasen hatten auch Durst und haben uns das Laub zusammengefressen“, schildert Metz.

Dass der Klimawandel auch für ihren Betrieb zum Problem werden kann, ist Familie Metz bewusst. „Die Phasen mit langer Trockenheit werden mehr und die Lage kritischer. Auch wenn ich es nicht wirklich will, werden wir darüber nachdenken müssen, ob wir uns auf das Thema Bewässerung vorbereiten müssen“, erklärt Karin Metz. Bis jetzt waren die Melonen, die seit 2015 angebaut werden, die einzige Kultur am Metzschen Hof, die bewässert wurde. Müssen die Kürbisfelder bewässert werden, würde dies künftig einen hohen finanziellen Aufwand mit sich bringen.