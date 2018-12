Die Wasserknappheit der letzten Monate ist vor allem in Kürnberg deutlich zu spüren. Die öffentliche Trinkwasserversorgung kann seit Mai nur noch mit Wassertransporten aufrechterhalten werden, da die Quelle, die das Ortswassernetz versorgt, zu geringe Kapazitäten aufweist. „Wir mussten Maßnahmen setzen, denn aufgrund der Wasserknappheit musste auch die Siedlungstätigkeit komplett gestoppt werden“, informiert der Ortsvorsteher, Vizebürgermeister Alois Seirlehner.

In Verbindung mit dem Land Niederösterreich, mit dem ein Wasserplan für die Gemeinde erstellt wurde, wurde als beste Variante einer zukunftssicheren und nachhaltigen Wasserversorgung die Anbindung an das Wasserversorgungsnetz der Nachbargemeinden Behamberg-Haidershofen empfohlen. „Wir beziehen Wasser vom Uferfiltrat der Enns.

Damit könnten viele Tausend Haushalte mit Trinkwasser versorgt werden“, sagten Haidershofens Ortschef Manfred Schimpl und Amtskollege Karl Josef Stegh aus Behamberg der Nachbargemeinde St. Peter/Au ihre Unterstützung zu. Nachdem die technischen Voraussetzungen geprüft waren, konnten nach anfänglicher Skepsis auch die Verhandlungen mit den Grundeigentümern, durch deren Besitz die Trasse verlaufen wird, erfolgreich abgeschlossen werden. Am Montag der Vorwoche erfolgte nun der Startschuss für dieses einmalige Kooperationsprojekt.

Wasser von der Enns nach Kürnberg

In den kommenden Monaten wird, ausgehend von der Gemeindegrenze im Bereich Sträußl (Gemeinde Haidershofen), eine 3,4 Kilometer lange Leitung nach Kürnberg errichtet und in den bestehenden Tiefbehälter eingeleitet. Die Rohre werden einen Außendurchmesser von 90 Zentimetern haben, für sieben Liegenschaften entlang der Strecke werden Wasseranschlussmöglichkeiten vorgesehen. Um das Wasser nach Kürnberg fördern zu können, ist die Errichtung einer Drucksteigerungsanlage im Bereich des Anschlusspunktes an die bestehende Wasserleitung Behamberg nötig.

Weiters werden entlang der gesamten Leitungstrasse seitens der Gemeinde Leerrohre für Lichtwellenleiter mitverlegt. „Aufgrund der Witterung kann es in den Wintermonaten zu Arbeitsunterbrechungen kommen, da wir bei der Benützung der Privatgrundstücke zur Leitungsverlegung den Flurschaden so gering wie möglich halten wollen. Inbetriebnahme der neuen Transportleitung ist aber spätestens am 31. Mai 2019“, berichtet Projektplaner Franz Schlager von der Firma IKW. Die Kosten für die gesamte Transportleitung, rund 550.000 Euro, werden durch die Marktgemeinde St. Peter/Au getragen.

Bestehende Leitung wird neu dimensioniert

Auch im Behamberger Gemeindegebiet sind Maßnahmen nötig, um die Wasserversorgung in den Bereichen Hoferkogel (Gemeinde Behamberg), Sträußl (Gemeinde Haidershofen) und Kürnberg auch bei zukünftiger Verbrauchssteigerung sicherstellen zu können.

Da die bestehende Wasserleitung zwischen dem Trinkwasserspeicher beim Sportplatz Behamberg und den Hochbehälter Hoferkogel zu gering dimensioniert ist, wird sie auf einer Länge von rund 2,1 Kilometern ebenfalls erneuert. Die Wasserversorgung bleibt während der Bauarbeiten aufrecht, da die neue Leitung parallel zur bestehenden errichtet wird. Baustart ist am 1. April, die Verbindungsleitung soll bis Ende 2019 fertiggestellt sein. Insgesamt werden hier rund 220.000 Euro seitens der drei Gemeinden investiert.

„Wir sind sehr froh, dass wir dieses wichtige Vorhaben endlich starten konnten. Nächsten Sommer brauchen wir hoffentlich keine Wasserlieferungen mehr, um das Kürnberger Ortszentrum zu versorgen“, betont St. Peters Ortschef Johannes Heuras.