Edle Tropfen bei Mostkost in Wolfsbach

26 Moste waren es, die nach Ausscheidungen in Seitenstetten, Biberbach, St. Peter, Wolfsbach, Weistrach, Aschbach, Ertl, Kürnberg und St. Johann zur Verkostung in Wolfsbach freigegeben wurden. Bei der Bezirksmostkost im Bauhof Wolfsbach galt es, die Moste nach dem Beurteilungsschema bezüglich Aussehen, Geruch, Geschmack und Harmonie zu bewerten.

Auch die Mostprinzessinnen Carina Rettensteiner und Anna Bruckschwaiger brachten sich immer wieder mit ihrem Fachwissen ein. Kleinere Gruppen kürten an Stehtischen die Siegermoste, die mit den Mostgütesiegeln in Bronze (10x), Silber (8x) und Gold ausgezeichnet wurden. Das Mostgütesiegel in Gold bekamen acht Produzenten, Sieger wurde diesmal Ferdl Litzellachner, knapp vor Familie Michael Oberaigner-Binder aus St. Johann und Markus Sturm aus Weistrach, auf den weiteren Plätzen folgten Harald Ebner (Weistrach) und Karl Wimmer (Wolfsbach), die allesamt an der Viertelsmostkost auf der Schallaburg am 26. Mai teilnehmen dürfen. Die Bürgermeister Johann Spreitzer und Josef Unterberger überreichten Siegerurkunden und Gütesiegel.

Für Unterhaltung sorgte die ,,Stockerkogler Tanzlmusi“, auch für eine tolle Aftershowparty war gesorgt.

