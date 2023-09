Regionale Spezialitäten am Genussmarkt in Ernsthofen

Die Gemeinde Ernsthofen veranstaltet drei Mal im Jahr den Genussmarkt. Auch am Samstag stand er wieder ganz im Zeichen von Regionalität. Es wurden nicht nur viele Produkte aus der Umgebung angeboten, man konnte sich zudem bei musikalischer Unterhaltung von den einheimischen Wirten verköstigen lassen. Darunter kochten unter anderem der Fischerverein Hartthaler, die Jagdgesellschaft und auch Personal der ADEG-Filiale aus Ernsthofen sorgte für das leibliche Wohl. Für die musikalische Umrahmung waren die „Vorstadtgeiger“ zuständig.

Die „Vorstadtgeiger" sorgten für die musikalische Unterhaltung. Foto: Simon Höggerl

Insgesamt waren es 20 Stände beim Genussmarkt. Das Besondere daran ist, dass sie alle einheitlich sind, da sie von der Gemeinde zur Verfügung gestellt werden. „Der Genussmarkt bildet eine schöne Mischung aus regionalen Produkten und einem geselligen Teil, wo man sich bei gutem Essen und Musik unterhalten kann“, meint der Ernsthofner Bürgermeister Karl Huber. Weiters fügt er hinzu: „Das Sortiment ist sehr breit aufgestellt und unser Genussmarkt ist auch diesmal wieder gut besucht.“

Außerdem wurden am Samstag die „Schrittewege“ eröffnet. Das sind zwei Routen, die jeder gehen kann, da sie nicht anstrengend oder sonderlich anspruchsvoll sind. Dabei geht es eher um Entspannung und um die wunderschöne Aussicht, die man während des Gehens genießen kann.

Die Initiatoren der „Schrittewege" freuen sich gemeinsam mit Bürgermeister Karl Huber (Mitte) über deren Eröffnung. Foto: Simon Höggerl

Des Weiteren war die Bezirksbauernkammer am Genussmarkt vertreten, wo man an ihrem Stand seine eigene Butter schütteln konnte. „Für uns ist es wichtig, den Menschen die Herkunft und die Entstehung ihrer Lebensmittel näherzubringen. Darum sind wir im Rahmen der ,Woche der Landwirtschaft' am Genussmarkt dabei und informieren darüber, dass wir alle bei jedem Einkauf entscheiden, woher die Lebensmittel kommen“, erklärt Josef Aigner, Obmann der Bezirksbauernkammer Amstetten. Bernhard Ratzinger, Leiter der Bezirksbauernkammer Amstetten, fügt hinzu: „Für jene, die mehr rund um die Zubereitung von Speisen aus hochwertigen Lebensmitteln wissen wollen, bieten wir auch Seminare an.“