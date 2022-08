Regionalität im Fokus bei „Heimvorteil“ in St. Valentin

Werbung

Gerade in Krisenzeiten hat sich gezeigt, wie wertvoll regionale und lokale Produzenten und Geschäfte sind. „Sie sichern unsere Versorgung und bringen die Vorteile unserer Region zum Vorschein. Das Angebot unserer regionalen Produkte ist äußerst vielfältig und von hoher Qualität. Wenn wir das Angebot der heimischen Ab-Hof-Produzentinnen und Produzenten nutzen, stärken wir die Wertschöpfung in der Region, unserer Betriebe und die damit verbundenen Arbeitsplätze. Wir sparen lange Transportwege und CO₂ sowie viel Verpackung und Müll“, sagt Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr.

Der „Heimvorteil“ am Samstag, 17. September, ist nun die ideale Gelegenheit, regional und gesund einzukaufen. Unter dem Titel „Heimvorteil“ sublimieren sich mehrere Teilnehmer, die sich das Thema Regionalität als Motto vornehmen. So wird die Hauptstraße vom Café Winkler bis zum Gasthaus Philipp von 9 bis 17 Uhr gesperrt. In der Straße präsentieren sich regionale Ab-Hof-Anbieter mit diversen Produkten. Vom Angusrind-Burger über Steckerlfisch, Dinkelpizza, frische Pilze, Käsespezialitäten, Moste, Säfte bis hin zu Spezialitäten der Barbari-Ente ist alles zu finden. Einkaufen und regional essen steht bei dem jährlichen Markt in Vordergrund. Auch Autohändler wie Autopark Doppelmeier und Autohaus Dorfmayer werden vertreten sein. Das Thema Fahrrad ist mit Motozone Pichler und Radsport Schwödiauer ebenfalls abgedeckt.

