St. Valentin: Kocherfahrung und viel Charme für Gasthof Pillgrab

Werbung

Die Westbahnstraße in St. Valentin war vor über 140 Jahren noch ein Dorf mit den meisten etablierten Wirtshäusern (fünf an der Zahl). Das dürfte offensichtlich mit dem Bau der Westbahn und der Inbetriebnahme der Strecke Wien-Linz am 15. Dezember 1856 im Zusammenhang gestanden sein. Seit diesem Zeitpunkt wurde St. Valentin ein wichtiger Bahnverkehrsknotenpunkt mit einer florierenden Gastronomie.

Die erste urkundliche Erwähnung der Liegenschaft, Westbahnstraße 32, des heutigen Gasthof Pillgrab, geht auf das Jahr 1882 zurück und beschreibt das Haus als Bräuhaus, das der Familie Johann und Maria Geiblinger gehörte. Im Jahre 1908 wurde das Haus von Josef und Theresia Pillgrab erworben und 1947 als „Gasthof zur Linde“ weitergegeben. Wolfgang und Karina Pillgrab haben den 114-jährigen Traditionsbetrieb – mittlerweile in vierter Generation – vor einem Jahr von seinen Eltern Heidi und Hans Pillgrab erworben. Das Geschäft läuft gut und deshalb holten sie sich nun Unterstützung.

Unterstützung für den Küchenchef und im Service

Küchenchef Wolfgang Pillgrab holte sich seine Kochperfektion vor etlichen Jahren beim internationalen Event-Catering-Unternehmen DO & CO, beim Formel-1-Zirkus weltweit, im VIP-Klub der Red Bull-Arena in Salzburg, als Chef de Partie im Hotel Sacher in Wien und letztlich im Drei-Hauben-Lokal Verdi in Linz. Hier eignete er sich das Rüstzeug für seine Selbstständigkeit an. Manche von Kochkünstler Wolfgang Pillgrabs variantenreich präsentierten Speisen sind nicht neu, aber doch anders: Bei Pillgrab genießt der Gast die regionale und saisonale Küche modern interpretiert.

Vor wenigen Tagen erfuhr das kreative Koch- und Serviceteam mit Souschef Jürgen Stocker und Sommelier Jakob Holzinger eine Aufstockung. Das sei notwendig geworden, um das bisherige Personal zu entlasten und so wie bisher bei guter Laune zu halten, betonen Karina und Wolfgang Pillgrab.

Der neue Souschef Jürgen Stocker kann auf eine 15-jährige Kocherfahrung in führenden Gourmettempeln in Österreich zurückblicken. Und der zweite Neue im Team von Wolfgang Pillgrab, Jakob Holzinger, verstärkt das Serviceteam als Chef de Rang und zur Freude der vielen Wein- und Edelbrand-Freaks als Sommelier. Holzinger ist in seiner Branche in Österreich kein Unbekannter und mit seinem Charme eroberte er bereits in dieser kurzen Zeit die Herzen der Stammgäste.

Die einwöchige Vorstellung der beiden Neueintretenden in das Unternehmen war zur Freude von Wolfgang und Karina Pillgrab eine sehr positive – vor allem für Chefkoch Wolfgang Pillgrab, der für das Live-Schaukochen vor den Gästen inklusive fünfgängigem Menü und mit den individuellen Kochkursen zum Thema Wagyu-Fleisch, Wild oder Grundlagen eine große Unterstützung erfährt.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.