Valentinstag in St. Valentin: Liebe geht auch durch den Magen

Den Valentinstag mit der Stadt St. Valentin in Verbindung zu bringen, versucht man schon seit Jahrzehnten. Viele Versuche und einige Marketingkonzepte verliefen im Sand. Zum Beispiel der, ein Sonderpostamt nach dem Muster des Steyrer Christkindl-Postamtes in St. Valentin zu etablieren. Das Ansinnen wurde von der Post abgelehnt. Die Idee, im Jahr 1986 eine eigene Valentinsblume über eine inländische Großgärtnerei züchten zu lassen, wurde nach zwei Jahren aufgegeben. Selbst die Mehrfachhochzeiten, die gut angelaufen waren, waren nicht von langer Dauer.

Liebesglocken und ein besonderer Gastkoch

Der perfekte Partner für die Stadt sind jedoch die Gastronomiebetriebe. Sechs davon haben mit dem „Valentinsmenü“ bewiesen, dass Liebe auch durch den Magen geht. Von Landzeit in Rems über die Gastronomie Wallner, Rogl, Pillgrab, Kerschbaumer bis zum Restaurant am Teich in Altenhofen wurden die Gourmettempel rund um den Velentinstag regelrecht gestürmt. Freie Plätze waren Mangelware, die mehrgängigen Menüs alle von hoher Qualität.

„Gemma Hubert Wallner schauen“ hieß es etwa am Sonntag zwischen 10 und 14 Uhr, als der Koch des Jahres 2020, der ein mit vier Hauben dekoriertes Restaurant in Dellach am Wörthersee betreibt, im elterlichen Betrieb ein Dreigangmenü für 250 Exklusivgäste auf den Tisch zauberte. Gemeinsam mit Souschefin Laura machte er den Valentinstag für die Gäste, die auf vier Räumlichkeiten aufgeteilt waren, zu einer Gourmet-Geschmacksexplosion.

Seit fünf Jahren läutet jedes Jahr zum Valentinstag um 00:00 Uhr die Hochzeitsglocke im Wonderland des Hotel Restaurant Kerschbaumer. Zum Dreigangmenü, das Schmankerlkoch Wolfgang Sekauer mit besonderer Liebe zubereitet hatte, gab es für die Gäste heuer neben dem kulinarischen Genuss ein ganz besonderes Valentinstagsgeschenk: einen Kunstdruck des St. Valentiner Künstlers Ed Ehmayr. Mehr als hundert davon verschenkte Friedrich Kerschbaumer am Montag an seine Gäste.

