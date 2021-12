Ausstellung in St. Valentin: Faszinierende Vielfalt an Theaterfiguren

Dass es im Geschichtlichen Museum derzeit Marionetten zu sehen gibt, ist ein purer Zufall. Der Sohn des Wiener Puppensammlers Michael Freimuth hat diesen besonderen Schatz, den es noch genau zu erforschen gilt, zur Bewahrung und Schaustellung an das Museum übergeben, berichtet Uta M. Matschiner bei einer Führung durch diese faszinierende Wunderwelt der Theaterpuppen.

„Es ist ein Schatz voller Rätsel. So beeindruckend und außergewöhnlich die vermachte internationale Sammlung auch ist, sie ist für mich Neuland. Es ist schwierig, die teils unbekannte Herkunft und die Geschichte der Puppen zu erzählen. Es gibt gewiss Experten, die mir hier weiterhelfen können und so hoffe ich auf deren Hilfe“, erklärt Matschiner. Die Puppen und Marionetten sind aber auch so von außergewöhnlichem kulturellem Interesse. Sie öffnen den Weg in die Kindheit und eine Zeit, wo Figurenpuppen für pädagogische Zwecke verwendet wurden.

ÖGK Anzeige Rauchfrei mit dem Onlinekurs der ÖGK

Über 300 Puppen gibt es zu bestaunen

Die umfangreiche Schau, die über dreihundert Figurenpuppen umfasst, verdeutlicht die unterschiedlichsten Herangehensweisen, Arbeits- und Gestaltungstechniken sowie Materialien, die jede Figur zu etwas Einzigartigem machen. Die Bandbreite der gestalterischen Techniken von Holzschnitzerei bis zu textiler Gestaltung und Stoffbearbeitung ist beeindruckend. Bekannte Figuren wie Krampus, Teufel, Kasperl, Harlekin oder Hexe sind ebenso zu entdecken wie das im Guiness-Buch der Rekorde verankerte kleinste Puppentheater der Welt von Gustav Dubelowski-Gellhorn sowie Figuren des modernen Puppentheaters von Frieder Simon. Die einzigartigen Figuren können in Ruhe unter die Lupe genommen werden und dabei können typische Darstellungsmerkmale erfasst und verschiedene Wirkungsweisen erlebt werden.

Die Ausstellung „Kasperltheater“ wird um Bücher und Zeitschriften ergänzt, die einen Einblick in die Arbeit des Puppentheaters geben. Die Ausstellung ist bis 23. Oktober 2022 zu sehen.