Bestsellerautorin in Seitenstetten zu Gast

Die Kraft, die an das Morgen glaubt“ – so lautet der aktuelle Buchtitel zum Thema Zuversicht, worüber Melanie Wolfers, eine der bekanntesten christlichen Autorinnen im deutschsprachigen Raum, im Bildungszentrum St. Benedikt am 25. Februar, 19.30 Uhr, spricht. Mit der inneren Kraft der Zuversicht kann vieles zum Positiven verändert werden. Es gilt in scheinbar aussichtslosen Situationen neue Perspektiven zu entdecken, auch angesichts persönlicher Schicksalsschläge oder besonderer gesellschaftlicher Herausforderungen.

Zuversicht darf aber nie billiger Optimismus sein, der sich die Dinge schönredet; vielmehr ist sie eine Kraft, um der Zukunft einen Vertrauensvorschuss entgegenbringen zu können.

Um die Kraft des Vergebens wiederum geht es beim zweitägigen Seminar am 26. und 27. Februar, wobei man sich von der Macht der Kränkung befreien und stets von Neuem vorwärts leben soll. Die tiefsten Wunden des Lebens sind Beziehungswunden; wenn diese nicht heilen, dann schränken negative Gefühle und Erinnerungen unsere Lebensqualität ein. Eine heilende Weise, den Verwundungen des Lebens zu begegnen, ist der Prozess der inneren Aussöhnung. Wer zu vergeben lernt, lässt die Schatten der Vergangenheit hinter sich und verwandelt Wunden in neue Lebensmöglichkeiten. Dieses Seminar behandelt psychologische und spirituelle Voraussetzungen und Schritte im Prozess des Vergebens.

Anmeldungen für die Veranstaltungen sind erforderlich unter 07477-42885.

