Buchpräsentation: Aus der Geschichte von Wolfsbach

Die Herausgabe eines umfassenden Buchwerkes mit dem Titel „Aus der Geschichte von Wolfsbach“ – großteils verfasst von dem Historiker, Stiftsarchivar und Benediktinerpater Jacobus Tisch – ist eines der großen Unterfangen im Jahr des Jubiläums. Am 15. März, 19 Uhr, wird dieses 288 Seiten starke, von der Grafik-Design-Agentur „Leerzeichen Multimedia“ betreute Buch nun im Mehrzwecksaal der Schule präsentiert.

Neben der Urgeschichte und frühen Funden werden das Entstehen des Seelsorgesprengels, die Geschichte der Pfarre samt Baugeschichte der Kirche sowie auch des Pfarrhofes näher erläutert, ein Schwerpunkt liegt auch auf dem Adel im Wolfsbacher Raum, den Grundherrschaften und Bauernhöfen mitsamt den Katasterplänen sowie den Katastralgemeinden im 19. Jahrhundert.

„Die Gemeinde Wolfsbach in Diktatur und Weltkrieg“ lautet ein weiteres Kapitel. „Die letzten Kriegswochen sind in einem ergreifenden Bericht von dem damaligen Oberlehrer Emanuel Schweidler abgehandelt, was ein ganz wichtiges Zeitdokument darstellt“, verrät Autor Pater Jacobus schon vorweg, der zudem mit der Veröffentlichung vieler alter Orts-Ansichten die Geschichte neu erlebbar macht.

Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg hat der ehemalige Vizebürgermeister Josef Wagner genau recherchiert und in Wort und Bild abgehandelt, Marianne Mitterer berichtet im letzten Teil des Buches über amüsante Begebenheiten einiger Wolfsbacher Originale.

Neben einem kurzen Überblick über die wissenschaftlich aufbereiteten Inhalte des Werkes durch Autor Pater Jacobus Tisch und kurzen Gesprächen mit den Autoren wird ein Kammermusikensemble des Musikvereins Wolfsbach unter Daniela Schirghuber für den festlichen musikalischen Rahmen sorgen. An diesem Abend ist das Buch noch zum Sonderpreis von 40 Euro erwerbbar. Zudem können die bereits im Vorfeld gekauften Buchgutscheine eingelöst werden.

Infos unter 07477-8240.

