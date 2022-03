Eine Weltpremiere in Haidershofen

Werbung

Die Aula der NÖMS Haidershofen war am Samstagabend Schauplatz einer Weltpremiere. Felizitas Steiner, die an der Sorbonne in Paris „Film und Audiovisuelles“ studierte und einen Wohnsitz in Haidershofen hat, präsentierte vor über hundert Besuchern ihren im Vorjahr gedrehten Kurzfilm (Dis)Connected.

„Mir war immer bewusst, dass Haidershofen der Mittelpunkt Europas ist“, scherzte Bürgermeister Manfred Schimpl, der sich freute, dass die Erstausstrahlung des von der Sorbonne mitfinanzierten Films in seiner Gemeinde über die Bühne ging. „Die Schule wird nächstes Jahr 50 Jahre alt. Sie hat schon viel erlebt, aber nicht so einen Film“, ergänzte der Ortschef.

In der sozialkritischen Komödie behandelt Steiner (25) die Abhängigkeit Jugendlicher von digitalen Geräten. Im Mittelpunkt steht ein Schulausflug in die Alpen, bei dem die Jugendlichen ihr Netz verlieren. Sie müssen lernen, ohne Handy und Tablet auszukommen. Nach einiger Zeit überwinden sie ihre Sucht und lernen die schöne Gegend zu schätzen. Zu Hause angekommen, verfallen sie jedoch wieder in ihre alten Muster. „Die intensive Nutzung von Handy und Tablet kommt nicht von der Jugend selbst, sondern aus ihrem Umfeld, das das von ihnen verlangt“, fasste Steiner das Ende ihres Films zusammen.

Dieser wird am 14. April mit französischen Untertiteln auch an der Sorbonne zu sehen sein, am 4. Juni im Theater Arche Noe in Kufstein und im Sommer auch in Kumberg in der Steiermark, dem Hauptdrehort. Damit aber nicht genug. „Dieser Film gehört in die Schulen“, waren sich Bürgermeister Manfred Schimpl und Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig einig.

