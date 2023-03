Ennser Sommertheater: Ein Klassiker mit viel Humor

„Wie viele gibt es nicht, die einen Herrn suchen, und ich habe gleich zwei.“ So freut sich der Diener Truffaldino, eine Harlekinfigur, über seine zwei Arbeitgeber, die natürlich nichts voneinander wissen.

Dieses wohl bekannte Zitat aus Carlo Goldonis Komödie voller Doppelbödigkeit „Der Diener zweier Herren“ wird im Sommer im Florianer Freihaus im Stadtzentrum von Enns für beste Unterhaltung sorgen. Die Figuren des populären Theaterstücks, das als Höhepunkt der Commedia dell´arte gilt, irren wie verrückt durch eine verworrene Geschichte und werden für Furore sorgen. Hunger und Existenzängste treiben Truffaldino in eine verzweifelte Suche nach Arbeit.

Überraschend erhält er gleich zwei Angebote. In seinem Übereifer, zwei Herren gleichzeitig dienen zu wollen, passiert ihm ein Missgeschick nach dem anderen. Aus Furcht, seine gerade gefundene Arbeit wieder zu verlieren, errichtet er zur Unterhaltung des Publikums ein immer größer werdendes Lügengerüst. Diese Komödie, mit der im Jahr 2000 der Theatersommer Haag startete, ist ein Klassiker mit viel Humor, lustvollen Szenen und gewürzt mit einem Feuerwerk an Pointen. Premiere ist am 7. Juli.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.