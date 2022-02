Haidershofen: Filmpremiere in Schul-Aula

(Dis)connected heißt der 20-minütige Kurzfilm von Felizitas Steiner, der am 19. März um 19 Uhr in der Aula der Haidershofner Mittelschule zum ersten Mal ausgestrahlt wird. Die sozialkritische Komödie, die sich an junge Menschen zwischen 12 und 30 Jahren richtet, handelt von vier von digitalen Geräten abhängigen Jugendlichen, die bei einem Schulausflug in die Alpen Internet- und Handyempfang verlieren. „Anstatt die schöne Landschaft zu genießen, sind sie ständig nur auf der Suche nach einer Verbindung“, schildert Steiner den Inhalt.

Ursprünglich wollte die 25-Jährige das Projekt in Frankreich umsetzen, wo Steiner an der Pariser Sorbonne „Film und Audiovisuelles“ studierte. Da sie aber keine französische Produktionsfirma fand, arbeitete sie mit dem jungen Team des NÖ Kulturnetzwerks Optix-Society zusammen. Gedreht wurde der Film Ende Juli/Anfang August in Niederösterreich und in der Steiermark. Und die für eine Woche angesetzten Dreharbeiten entpuppten sich als Nervenkitzel. „Die ersten drei Tage hat es sehr viel geregnet. Ich war schon ziemlich verzweifelt, dass wir es nicht schaffen, den Zeitplan einzuhalten“, erinnert sich Steiner. So wurden kurzerhand sämtliche Innenszenen zuerst gedreht und jede Regenpause für die Außenszenen genutzt. Letztendlich war der Film doch noch rechtzeitig abgedreht. Mittlerweile sind der Schnitt und das Color Grading erledigt und auch die Musikuntermalung vor der Fertigstellung. Somit ist alles angerichtet für die Premiere in Haidershofen. Der Film wird aber auch in Frankreich mit französischen Untertiteln gezeigt. „Zu sehen ist der Film im April an meiner alten Uni in Paris, weil er ja von der Sorbonne mitfinanziert wurde“, erklärt Steiner. Anfang Juni ist ein weiterer Termin in Kufstein bereits fixiert, wo einer der Hauptdarsteller ein Theater betreibt. Weitere Aufführungstermine in der Steiermark sollen im Sommer folgen, im September will Steiner ihr Werk in Kärntner Schulen zeigen.

Und die junge Filmemacherin, die nun in Kärnten auch wieder als Journalistin arbeitet, hat bereits das nächste Projekt geplant. So wird sie ihren ersten Kurzfilm „Nous sommes en guerre“, der von häuslicher Gewalt während des ersten Corona-Lockdowns handelt, mit einem Filmteam neu drehen. „Den habe ich damals ganz alleine nur mit dem Smartphone gedreht“, erklärt Steiner, warum sie das gleiche Thema erneut in Angriff nimmt. Das Drehbuch hat sie mittlerweile ohnehin auch umgeschrieben.

