Klingende Namen bei Theatersommer Haag

So konnte mit Thomas Stipsits eine der Größen der heimischen Kabarettszene für einen Auftritt im Mostviertel gewonnen werden. Er wird am Mittwoch, 13. Juli, mit dem Programm „Stinatzer Delikatessen“ auf der Haager Theaterbühne zu sehen sein. Die Schauspieler Fritz Karl und Elena Uhlig präsentieren am Sonntag, 31. Juli, ihr Programm „Beziehungsstatus: Erledigt“.

Der Kartenverkauf für diese beiden Terminen ist ebenfalls schon angelaufen. Weitere Infos über das gesamte Programm gibt es online unter www.theatersommer.at.

