Künstler Martin Veigl aus Haag ausgezeichnet

Am Mittwoch wurde die Ausstellung „Preise und Talente“ im Offenen Kulturhaus Linz eröffnet. Neben den Landespreisen für Kultur werden auch die Talentförderungsprämien präsentiert.

Der in Steyr geborene Künstler Martin Veigl, der in Haag lebt und arbeitet, wird mit einem beeindruckenden Werkzyklus hier präsentiert. Der im letzten Jahr mit einigen Preisen gekürte Künstler sorgt mit seiner unverkennbaren Bildsprache immer wieder für große Aufmerksamkeit und konnte im letzten Jahr zudem einige renommierte Preise, wie etwa den Koschatzky-Art-Award, erzielen. Veigls grafische und malerische Handschrift, seine Farbgebung und seine Themenkreise sind mittlerweile beim kunstinteressierten Publikum bestens bekannt. Seine Bilder erzählen vom sozialen Mit- und Nebeneinander im urbanen Raum. Seine gestische Malerei zeigt Menschen, Gesichter und kleine Gesten, oftmals nur fragmentiert und ohne völlige Ausformulierung. Die Blicke der Dargestellten schweifen in den Bildraum und ermöglichen ein diskretes Beobachten der städtischen Szenerie. In ihrem Changieren zwischen Figuration und Abstraktion lassen die Gemälde vieles angedeutet und erlauben so dem eigenen Gedankenspiel freien Lauf. Martin Veigl zeichnet sich als genauer Beobachter vor allem des urbanen Alltags aus, welchen er als Quelle der Inspiration für seine Bildwerke nutzt.

