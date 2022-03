Philharmonie Oberes Mostviertel startet ins Konzertjahr

Werbung

Nach längerer Corona-Pause startete die Philharmonie Oberes Mostviertel im vergangenen Herbst mit zwei „Literarischen Kammerkonzerten“, einer Mischung aus Literatur und Musik. „Diese beiden ausverkauften Kammerkonzerte haben uns sehr positiv für eine weitere Konzertplanung gestimmt“, erzählt Dirigent Markus Schmidbauer. So schmiedete man gleich einen hörenswerten Plan für das Jahr 2022.

Musikalisch beginnt es mit dem Frühlingskonzert am 7. April. „Dabei stellen wir uns der ‚Trias‘ der Wiener Klassik. Haydn, Mozart und Beethoven, die drei großen Komponisten prägten diese Epoche und revolutionierten Musik nachhaltig“, erklärt der Dirigent. Als Solistin konnte für diesen Abend die junge Hornistin Elisabeth Aichberger aus Wolfsbach gewonnen werden. Sie wird das 3. Hornkonzert von Wolfgang Amadeus Mozart zum Besten geben.

Weil das im Jänner geplante Neujahrskonzert nicht stattfinden konnte, entschloss man sich, am 1. Juli das erste „Halbjahrskonzert“ zu präsentieren. Genau wie bei einem Neujahrskonzert erwartet die Zuhörer dabei ein vielschichtiges Programm mit anmutigen Melodien aus Oper und Operette sowie beschwingten Walzerklängen und allseits bekannten Werken der Strauss-Dynastie. „Ob die Musikerinnen und Musiker des Orchesters dabei statt dem Anzug ein sommerlich leichtes Bühnenoutfit tragen werden, wird noch nicht verraten“, lässt sich Schmidbauer noch nicht zu genau in die Karten blicken. Im Oktober stehen noch zwei Kammerorchesterprojekte am Programm, beendet wird das Jahr dann mit zwei Adventkonzerten. Damit wiederholt das Orchester nach bereits sechs Jahren Bestehen das damalige Gründungsprojekt aus dem Jahr 2016.

