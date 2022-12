Temperamentvolles Herbstkonzert der Stadtkapelle Haag

Werbung

Schon die Interpretation von Schostakowichs Meisterwerk „Festive Overture“ und Lehars Ouvertüre zur Operette „Der Göttergatte“ zeigten die hohe Qualität der Stadtkapelle Haag und erweckten beim Publikum großes Staunen.

Die erste Hälfte des Herbstkonzerts in der voll besetzten Mostviertelhalle endete mit der ersten Sinfonie „The Lord of the Rings“ aus der Feder von Johan de Meij und wurde vom Publikum begeistert aufgenommen. Eingebunden in das Konzert waren Ehrungen für lange Mitgliedschaften, die mit viel Beifall bekundet wurden, besonders für jene, die schon über 50 Jahre in der Stadtkapelle mitwirken. Die Urkunden und Medaillen wurden von Obmann Harald Weidinger ausgehändigt.

Nach der Pause waren der „Arnhem Marsch“ von A.E. Kelly und der „Säbeltanz“ von Khachaturian ein fulminanter Hörgenuss. Besonders reizvoll gelang „Elvis in Concert“, ein Medley aus zehn populären Presley Songs. Ein stimmungsvolles „Viva la Vida“ von Coldplay, gesungen von Lukas Lehner, der das sangesfreudige Pub likum zum Mitsingen animierte, waren ein Höhepunkt eines gewiss nicht erlebnisarmen Konzertabends. Mit „Ready-Steady-Brass“ wurde ein spezieller Schlusspunkt gesetzt, wobei ein köstlicher „Verabschiedungsrap“ einen besonderen Akzent setzte.

Hervorzuheben ist die entspannte und lockere Moderation von Josef Losbichler, der nicht nur mit Informationen überraschte, sondern auch mit so mancher Witzelei erheiterte. Als Draufgabe gab es dann noch ein auf den Advent einstimmendes Lied und als Krönung eines temperamentvollen Konzerts den Radetzkymarsch. Tosender Applaus und helle Begeisterung.

