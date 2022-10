Theateraufführung in St. Peter/Au: Angriff auf die Lachmuskeln

Was als prickelndes Wochenende auf dem Lande beginnt, endet in einem Tohuwabohu. Die Gattin fährt zu ihrer Mutter und die Geliebte hat Geburtstag – was bietet sich da besser an als ein wunderschönes Candlelight-Dinner im Wochenendhaus der Familie. Für den Fall, dass etwas schief gehen sollte, sorgt ein langjähriger Freund für das Alibi. Dumm nur, dass dieser Freund der Familie der heimliche Geliebte der Ehefrau ist. Da gibt es Erklärungsnotstand für alle Beteiligten!

An zwei Novemberwochenenden (Premiere am 4. November um 19.30 Uhr) wird der Festsaal des Schlosses in eine Theaterbühne verwandelt. „Mit dieser von Michael Niavarani bearbeiteten Komödie von Marc Camoletti freuen wir uns, nach der zweijährigen Corona-Pause wieder für unser Publikum spielen zu dürfen“, sagt Regisseur Harald Fritz. „Das Stück ist ein witzig-schräges Verwirrspiel der ganz besonderen Art mit humoristischen Szenen, die ihresgleichen suchen“, freut sich der Theatermacher. Ein Angriff auf die Lachmuskeln ist also garantiert. Vorverkaufskarten sind im Café Beranek und bei Adeg Kaubeck erhältlich, Restkarten gibt es an der Abendkasse. Gespielt wird von 4. bis 6. und 11. bis 13. November. Beginn ist am Freitag und Samstag um 19.30 Uhr sowie am Sonntag um 14 Uhr.

