Theatersommer Haag: Weichen sind gestellt

Am 29. Juni feiert „Wie es euch gefällt“ in Haag Premiere. Wer dabei auf der Bühne stehen wird, wurde mittlerweile fixiert. „Die Besetzung ist fix. Es sind einige Bekannte aus dem Vorjahr dabei wie Miriam Fussenegger und Josef Ellers“, erklärt Theatersommer-Geschäftsführer Gerhard Stubauer. Intendant Christian Dolezal führt heuer Regie und wird daher nicht in der Hauptrolle, sondern nur in einer Nebenrolle zu sehen sein. Probenbeginn für die von Alexander Pschill und Kaja Dymnicki neu bearbeitete Shakespeare-Komödie wird am 9. Mai in Wien sein. Mitte Juni übersiedelt der ganze Tross dann nach Haag.

Abgeschlossen sind auch die Planungen für das Rahmenprogramm. Thomas Stipsits sowie das Duo Fritz Karl und Elena Uhlig ergänzen die aus dem Vorjahr verschobenen Veranstaltungen. „Der Auftritt von Klaus Eckel ist seit zwei Jahren ausverkauft. Mittlerweile hat er auch ein neues Programm“, betont Stubauer. Christian Dolezal wird auch hier einen Abend bestreiten. Gemeinsam mit Christoph Grissemann ist er mit „Buh! – Jammern auf niedrigstem Niveau“ zu Gast.

