Haager Kulturverein „ent“ startet ins Frühjahr

Der Kunst- und Kulturverein „ent“ in Stadt Haag hat für den April ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Los geht es am 14. April mit der Jugendkultur-Ausstellung „Ferne Tage“ von Charlotte Fiedermutz und Kerstin Fürweger. Beide sind Schülerinnen der HBLA für Künstlerische Gestaltung in Linz und präsentieren ihre Werke, die sich mit ihrer Kindheit auseinandersetzen. Durch die Umsetzung des Themas in Malereien und in ein Objekt, können die Arbeiten sowohl in den Innenräumen des ent, als auch im Schaufenster betrachtet werden.

Am 20. April findet im Theaterkeller Stadt Haag eine Lesung zum Thema Femizide statt. Die Journalistin Yvonne Widler wird aus ihrem aktuellen Buch „Heimat bist du toter Töchter“ lesen und anschließend mit der Künstlerin Elisa Andessner, Ursula Kromoser Schrammel (Stop-Partnergewalt und Frauenhaus Amstetten) und Bernadette Stiebitzhofer über die Thematik diskutieren. Diese Veranstaltung findet in Kooperation mit Stop-Partnergewalt und der Stadtbücherei Haag statt.

Journalistin Yvonne Widler liest aus ihrem Buch „Heimat bist du toter Töchter“. Foto: Matthäus Proskawetz

Für die Elektronikbegeisterten gibt es wieder die DIY-Selbsthilfegruppe „Offener Schaltkreis“ am 16. April sowie den DIY Synthesizer Workshop mit Mascha Illich am 29. April, bei dem sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene ihr Wissen in DIY-Elektronik vertiefen können.

Und wer auf der Suche nach außergewöhnlichen Hörerlebnissen ist, sollte sich Felix fino Vierlinger alias „ƒ!“ aus Linz und Lan Rex aus Wien beim Musikformat „Kontrast“ am 28. April nicht entgehen lassen. In den späten 1990er Jahren begann Felix „Fino“ Vierlinger als DJ aufzutreten und elektronische Musik auf verschiedenen Instrumenten zu spielen. Aber da ihm das Auflegen von Platten und das Experimentieren mit Klängen nicht genügte, begann er, Konzerte zu veranstalten. Lan Rex verbindet melodischen Gesang in vielen Stimmen mit Techno- und Dark Wave-Elementen zu Popsongs, die sich gängigen Formen widersetzen.

