Für ein zündendes Kulturleben in Haag

Kulturvermittlung ist aktuell im Kulturbereich ein viel diskutiertes Thema. Als begleitende Maßnahme im großen Boot der verschiedenen Kulturangebote nimmt die Vermittlung, besonders an junge Menschen, einen hohen Stellenwert ein.

Vermittlungsprozesse können zu überraschenden und unvorhergesehenen Ergebnissen führen und neue Perspektiven eröffnen. Gerade die Unterschiedlichkeiten der diversen Formate erzeugen die nötige Spannung zur gesellschaftlichen Weiterentwicklung. Sinnstiftung, Freude, Respekt und Energie im Kulturbereich stehen im Zentrum.

Basisdiplom Kulturvermittlung als Zusatzqualifikation

Wie man solche Prozesse entfaltet und was man dazu benötigt, wird nun an der HLW Haag im Rahmen der schulautonomen Vertiefung „KIM – Kreativität-Innovation-Motivation“ als Zusatzqualifikation für Schülerinnen und Schüler angeboten. „Basisdiplom Kulturvermittlung“ heißt dieses immens wichtige Modul, in welchem neue Sicht- und Denkweisen ermöglicht werden. Diese Programme im Prozess der Kunst- und Kulturvermittlung sind facettenreich und ermöglichen ein Eintauchen in die unterschiedlichsten Kultursparten. Besuche von Museen und Konzerten sowie Theaterproduktionen werden angeboten, zudem werden Methoden und Arbeitsfelder beleuchtet.

„Kultur:Natur“ Spaß, Musik und Kultur in der Natur im Weißpark in Haag, eine Ausstellung unter dem Titel „feminin“ oder ein Festival „Revolution“ oder „Sommertheater For the next Generation“ wurden bereits erarbeitet und warten auf Realisierung. Alles ist minutiös geplant, vom Ticketing, Werbung, Verpflegung über Nachhaltigkeit und Fairpay. „Die Jugendlichen sprühen nur so vor Ideen“, berichtet Direktor Reinhold Meyer.

Schauspieler Markus Freistätter erarbeitete mit den Schülerinnen und Schülern ebenfalls Kulturvermittlungsprogramme. Hier standen Körpersprache, Bühnenpräsenz und Sprechtechnik im Vordergrund. „Den jungen Menschen Zugang zum Kulturleben zu ermöglichen, ihnen Kultur als Bereicherung zu offerieren und einhergehend Sinngebung zu stiften sowie für ein zündendes Kulturleben in der Stadt Haag zu sorgen“ ist für Reinhold Meyer zentral.

